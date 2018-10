Esporte Com 1º tempo arrasador, Inglaterra bate Espanha fora de casa Equipe inglesa venceu o time espanhol por 3 a 2 e assume a 2ª colocação do Grupo 4 da nova competição europeia

A Inglaterra contou com uma atuação inspiradíssima no primeiro tempo para derrotar a Espanha nesta segunda-feira, pela terceira rodada da Liga das Nações. Mesmo atuando fora de casa, a quarta colocada da última Copa do Mundo venceu por 3 a 2 e embolou o Grupo 4 da Liga A, a primeira divisão do novo torneio da Uefa. O time inglês devolveu a derrota sofrida diante dos ...