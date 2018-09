Esporte Colorado tem compromisso na segunda-feira Tigre abre semana com jogo diante do Oeste no Serra. Time mira boa sequência para subir na classificação e deixar concorrentes diretos para trás

Após o empate com a Ponte Preta longe de Goiânia, o Vila Nova tem uma série de dois jogos em casa nesta semana e espera alavancar sua luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo é contra o Oeste (SP), nesta segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Serra Dourada. O Tigre tenta fazer dos jogos como mandante um trunfo na disputa por uma das quatro ...