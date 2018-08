Esporte Colorado precisa fazer valer fator casa Tigre tem de ampliar aproveitamento com o mando de campo em cerca de 90% para conseguir acesso

Com retrospecto ruim como mandante, o Vila Nova precisará se reinventar em seus domínios para conseguir atingir seu objetivo, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Tigre tem 11 jogos em casa até o fim da competição e ainda o clássico contra o Atlético a serem disputados em Goiânia.Antes do fechamento do 1º turno, o time colorado possui a 4ª pior campanha...