Esporte Colômbia faz 3 a 0, reage na Copa do Mundo e elimina Polônia Com gols de Mina, Falcão Garcia e Cuadrado, Colômbia vence a Polônia e se mantém viva na briga pela classificação

Depois de uma decepcionante derrota na estreia, a seleção da Colômbia mostrou força em sua reação na Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, o time de James Rodríguez e Falcao Garcia aplicou 3 a 0 na Polônia, em Kazan, e se manteve viva no Grupo H. O resultado eliminou o time europeu, cabeça de chave do grupo, e deixou os colombianos mais perto das oitavas de final. De volta ...