Esporte COI oficializa bronze herdado pelo Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou nota para confirmar que o Comitê Olímpico Internacional (COI) informou oficialmente à entidade nacional, nesta sexta-feira, que a equipe masculina brasileira do revezamento 4x100m herdou a medalha de bronze desta prova realizada nos Jogos de Pequim, em 2008. Essa foi apenas uma oficialização do que já era esperado que oco...