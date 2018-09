Esporte COI diz que tufão e terremoto recentes são sinais de alerta para Tóquio-2020 Desastres naturais que ocorrem com frequência na região podem ameaçar a competição

A ocorrência de um tufão e de um terremoto na semana passada devem servir de alerta para os organizadores da Olimpíada de Tóquio-2020. Esta é a opinião do australiano John Coates, líder da equipe de inspeção do Comitê Olímpico Internacional (COI). O tufão, o mais poderoso dos últimos 25 anos, atingiu a área de Osaka, região oeste do Japão, e causou 11 mortes. O terr...