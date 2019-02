Esporte Cobrado, Atlético recebe antigo algoz No ampliado Antônio Accioly, onde o Crac foi campeão em 1967, Dragão quer vencer e respirar Copa do Brasil

Perder clássico, para o principal rival, pode gerar um débito a ser resgatado posteriormente. É o que o Atlético precisa fazer, neste sábado (9), contra o Crac, pela 6ª rodada do Goianão. O Dragão receberá o Leão do Sul, às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly, palco da primeira grande conquista do time catalano, em 1967, e onde os dois clubes não jogam desde dia 21 de...