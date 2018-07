Esporte COB quer 250 atletas brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio, mas não estipula meta de medalhas O número representa pouco mais da metade dos 465 competidores que representaram o País nos Jogos do Rio, há dois anos

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) espera levar cerca de 250 atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão. O número representa pouco mais da metade dos 465 competidores que representaram o País nos Jogos do Rio, há dois anos, mas próximo da média das duas competições anteriores, em Londres-2012 e Pequim-2008. E em uma tentativa de evitar repetir a repercussão n...