COB anuncia candidatos ao Prêmio Brasil Olímpico que elegerá os melhores de 2017

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou oficialmente nesta quinta-feira (22) os candidatos que concorrerão ao troféu de Melhor Atleta do Ano em 2017. Entre as mulheres, foram eleitas finalistas Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Ana Sátila (canoagem slalom) e Mayra Aguiar (judô). Já entre os homens, Caio Bonfim (atletismo), a dupla Evandro/André (vôlei de praia) e Marcelo Melo (tênis) são os postulantes à honraria.



Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 28 de março na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, na Cidade das Artes, no Rio. Os vencedores da edição passada da premiação, que elegeu os melhores atletas de 2016, foram o canoísta Isaquias Queiroz e a judoca Rafaela Silva.



Entre as candidatas ao prêmio feminino, Ana Marcela Cunha se tornou uma das três finalistas depois de conquistar três medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos de 2017, em Budapeste, na Hungria, onde levou um ouro e dois bronzes em provas da maratona aquática da competição.



Para completar, ela terminou a temporada como vice-campeã do Circuito Mundial de sua modalidade, na qual subiu ao topo do pódio em duas etapas e levou duas pratas em outras duas do calendário do seu esporte no ano passado. Por causa do ótimo desempenho, foi eleita a melhor atleta de maratonas aquáticas do ano pela Federação Internacional de Natação.



Mayra Aguiar, por sua vez, fez história pelo País no ano passado ao conquistar o título de sua categoria no Mundial de Judô, também em Budapeste, onde se consagrou como a brasileira com mais medalhas na competição em todos os tempos. Foi o quinto pódio da gaúcha de 27 anos em Mundiais e ela ainda se igualou a João Derly como únicos judocas bicampeões do mundo pelo País - Mayra levou o seu primeiro ouro em 2014. Ela também ostenta em sua carreira dois bronzes olímpicos obtidos nos Jogos de Londres-2012 e do Rio-2016.



Outra finalista da premiação feminina, Ana Sátila, de apenas 21 anos, concorrerá após fazer o Brasil subir pela primeira vez ao pódio de um Campeonato Mundial de Canoagem Slalom. Ela faturou o bronze na categoria canoa para uma pessoa (C1), em setembro, na França.



MELO NA DISPUTA

Já entre os finalistas da premiação masculina, o mineiro Marcelo Melo, de 34 anos, concorrerá depois de ter brilhado como tenista na temporada de 2017. Ele fechou o ano como líder do ranking mundial de duplas da ATP e conquistou seis títulos ao longo da temporada, sendo um deles o do Grand Slam de Wimbledon. Para completar, faturou os Masters 1000 de Paris, Miami e Madri, além de ter ficado com o vice-campeonato do ATP Finals, torneio em Londres que reuniu os melhores jogadores da temporada, em dezembro.



Também na condição de atletas que brilharam atuando como duplistas no ano passado, o capixaba André Stein e o carioca Evandro Gonçalves concorrerão ao Prêmio Brasil Olímpico depois de terem surpreendido com a conquista do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, na Áustria, onde não figuraram entre os principais favoritos ao título. Eles ainda terminaram o ano como líderes do ranking da modalidade e levantaram a taça do Circuito Mundial, no qual levaram três ouros e duas pratas em etapas da temporada.



Outro concorrente ao prêmio máximo do COB entre os homens, o brasiliense Caio Bonfim foi eleito finalista desta disputa ao terminar em terceiro lugar na prova dos 20km da marcha atlética do Campeonato Mundial de Londres, em agosto, quando obteve um resultado inédito para a história do esporte brasileiro. Antes disso, ele terminou a sua prova que disputou nesta categoria do atletismo em quarto lugar na Olimpíada do Rio-2016.



MELHORES POR MODALIDADE

O COB também anunciou nesta quinta-feira os nomes de 51 atletas eleitos como melhores de 2017 em suas respectivas modalidades, sendo que esta escolha se deu por meio de um júri formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte.



Outra novidade desta edição da premiação será a eleição dos melhores atletas de novos esportes e modalidades que entraram no programa olímpico dos Jogos de Tóquio-2020: beisebol e softbol, escalada esportiva, caratê, surfe, skate, basquete 3x3 e ciclismo BMX Freestyle.



Conheça os vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2017:



Atletismo: Caio Bonfim.



Badminton: Ygor Coelho.



Basquete: Vitor Benite.



Basquete 3x3: Luiz Felipe Soriani.



Beisebol: Eric Eiji Taniguchi Pardinho.



Boxe: Beatriz Ferreira.



Canoagem slalom: Ana Sátila.



Canoagem velocidade: Isaquias Queiroz.



Ciclismo BMX (Freestyle): Eduarda Bordignon.



Ciclismo BMX (Racing): Priscilla Carnaval.



Ciclismo estrada: Flávia Paparella.



Ciclismo mountain bike: Henrique Avancini.



Ciclismo pista: Gabriela Yumi Nishi Gomes.



Desportos na neve: Michel Macedo.



Desportos no gelo: Edson Bindilatti e Edson Martins.



Escalada esportiva: Felipe Ho Foganholo.



Esgrima: Nathalie Moellhausen.



Futebol: Luan Guilherme de Jesus Vieira.



Ginástica artística: Thais Fidelis.



Ginástica trampolim: Camilla Gomes.



Ginástica rítmica: Jéssica Sayonara Maier.



Golfe: Herik Frederico Machado Oliveira.



Handebol: Eduarda Amorim.



Hipismo adestramento: João Victor Oliva.



Hipismo CCE: Márcio Carvalho Jorge.



Hipismo saltos: Pedro Veniss.



Hóquei sobre grama: André Luiz Couto.



Judô: Mayra Aguiar.



Caratê: Douglas Brose.



Levantamento de pesos: Fernando Saraiva Reis.



Maratona aquática: Ana Marcela Cunha.



Natação: Bruno Fratus.



Nado sincronizado: Maria Clara Lobo.



Pentatlo moderno: Danilo de Moraes Fagundes.



Polo aquático: Illana Pinheiro.



Remo: Uncas Tales Batista.



Rúgbi: Rachel Cristina Kochhann.



Saltos ornamentais: Isaac Nascimento de Souza Filho.



Skate: Pedro Barros.



Softbol: Fernanda Ayumi Shiroma.



Surfe: Gabriel Medina.



Taekwondo: Iris Sing.



Tênis: Marcelo Melo.



Tênis de mesa: Hugo Calderano.



Tiro com arco: Marcus Vinícius D´Almeida.



Tiro esportivo: Felipe Wu.



Triatlo: Vittória Lopes de Mello.



Vela: Martine Grael e Kahena Kunze.



Vôlei: Natália Zilio.



Vôlei de praia: André Stein e Evandro Gonçalves.



Wrestling: Joilson de Brito Ramos Jr.