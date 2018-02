Co-criador de 'Counter-Strike' é preso nos EUA acusado de exploração sexual contra menor

O designer de games Jess Cliffe, de 36 anos, um dos fundadores do famoso jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa "Counter-Strike" foi preso na madrugada da última sexta-feira (2) em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, acusado de explorar sexualmente uma criança.

De acordo com o site de gamers Kotaku, a polícia da cidade não comentou o ocorrido, mas nenhuma fiança foi estabelecida pela Justiça.

Cliffe foi suspenso da Valve, empresa em que trabalha desde 2003, após a prisão. Em 1999, ao lado do também designer Minh Le, ele fez história ao criar o "Counter-Strike", uma das plataformas mais populares de games do mundo, que surgiu a partir de alterações no "Half-Life".

Anos depois, a Valve comprou os direitos do jogo e lançou novas versões como "Counter-Strike: Global offensive", que conta com campeonatos disputados ao redor do mundo.