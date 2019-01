Esporte Clubes se desdobram para montar elencos Altos valores e qualidade em baixa fazem com que equipes da elite nacional usem criatividade para contratar

Os 20 clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro iniciaram as atividades da pré-temporada nesta semana, alguns com muitas caras novas, outros sem novidades. Dezembro e janeiro são meses em que o mercado da bola fervilha, mas, para 2019, as equipes estão tímidas em termos de negociações.Os cofres dos clubes não devem se abrir com tanta facilidade, já que...