Esporte Clubes goianos visitam crianças no Hospital do Câncer Jogadores do atual elenco e ex-atleta representaram Atlético, Vila Nova e Goiás em ação

Jogadores e mascotes dos três clubes goianos que disputam a Série B do Campeonato Brsaileiro visitaram, nesta quinta-feira, véspera do Dia das Crianças, as crianças do Hospital do Câncer Araújo Jorge, no Setor Universitário. O volante Geovane e o zagueiro Victor Oliveira representaram Vila Nova e Atlético, respectivamente. No caso do Goiás, que está no Sul do País pra e...