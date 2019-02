Esporte Clubes goianos têm estrutura para jovens atletas

Os três principais clubes da capital que disputam o Campeonato Brasileiro têm categorias de base. O POPULAR consultou os clubes para mapear parte da estrutura que é oferecida aos jovens jogadores em Goiânia.GoiásA Casa do Atleta, alojamento do Goiás que fica no Centro de Treinamento Edmo Pinheiro, foi inaugurada em abril de 2015 e, desde então, abriga jogadores...