Esporte Clubes goianos lamentam tragédia no CT do Flamengo Por meio das redes sociais, Atlético, Goiás e Vila Nova se solidarizam com as vítimas de incêndio na manhã desta sexta-feira (8) no CT Ninho do Urubu

O incêndio que ocorreu na manhã desta sexta-feira (8), no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, e deixou ao menos 10 mortos e três feridos, gerou comoção pelo Brasil e vários clubes de futebol se pronunciaram lamentando a tragédia. Por meio de seus perfis nas redes sociais, Atlético, Goiás e Vila Nova deixaram mensagens de apoio às vítimas e tamb...