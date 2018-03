Clubes goianos e jogadores pelo mundo homenageiam Astori

O falecimento do zagueiro italiano Davide Astori entristeceu o mundo do futebol na manhã deste domingo (4). O defensor de 31 anos foi encontrado morto no quarto do hotel, em Údine, onde a delegação da Fiorentina estava concentrada para a partida contra a Udinese pelo Campeonato Italiano. Clubes goianos, jogadores de todo mundo e entidades prestaram homenagens nas redes sociais.

"Pedimos a Deus para acolher a alma de Davi e para consolar o sofrimento de seus amigos e especialmente seus parentes", expressou o Goiás.

Giocatori, funzionari e fan del Goias Esporte Clube sono tutti inorriditi dalla notizia della morte di Davide Astori. Chiediamo a Dio di accogliere l'anima di Davide e confortare la sofferenza degli amici e specialmente dei suoi parenti. @acffiorentina #GoiásEC — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 4 de março de 2018

O Atlético também se solidarizou em uma rede social.

Nossas sinceras condolências aos amigos, familiares e fãs! 😔⚽⚫ https://t.co/evZ1JbbDWE — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 4 de março de 2018

Um dos principais ídolos do futebol italiano, Gianluigi Buffon prestou homenagem emocionada em sua conta de uma rede social.

Atletas que atuaram com Astori, como Francesco Totti e Canavarro, outros que enfrentaram o zagueiro, como Dybala e Sérgio Ramos também enviaram condolências a família do jogador. A Fiorentina, clube que o zagueiro defendeu desde 2015, fez uma linda homenagem ao defensor por meio de um vídeo publicado no Twitter.

Segundo os principais jornais da Itália, a causa do falecimento do jogador italiano foi um ataque cardíaco. Astori foi encontrado desacordado após membros da Fiorentina perceberem que ele não havia saído do quarto para caminhar com o grupo pela manhã. O complemento da 26ª rodada do Campeonato Italiano foi adiada. A Federação Italiana de Futebol decretou luto após a notícia ser divulgada. Astori foi revelado pelo Milan e teve passagens pelo Cagliari, Cremonese, Pizzighettone, Roma e estava na Fiorentina. Ele realizou 14 jogos pela seleção da Itália.