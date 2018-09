Esporte Clubes buscam chegar à final da Copa do Brasil Corinthians e Flamengo jogam em SP; Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam em BH por vagas na decisão

A noite desta quarta-feira será de definição dos finalistas da Copa do Brasil. Quatro gigantes entram em campo para saber quem decidirá o torneio. Em São Paulo, o Corinthians recebe o Flamengo em sua arena, às 21h45. No mesmo horário, a bola rola para Cruzeiro e Palmeiras, no Mineirão, em Belo Horizonte. O único que leva vantagem é o time mineiro, que venceu o alvive...