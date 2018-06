Esporte Clubes brasileiros se organizam para aproveitar 'folga' da Copa do Mundo A maioria, porém, dará dez dias de folga ao elenco - e retoma as atividades em seus CT

A temporada atípica do futebol nacional por causa da Copa do Mundo em junho e julho fez com que os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se organizassem de formas distintas para aproveitar a paralisação da competição. A maior preocupação é garantir a manutenção da condição física dos jogadores e a competitividade da equipe. O tempo será usado para dar folga e também t...