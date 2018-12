Esporte Clubes brasileiros ficaram com 1% da receita cedida pela Fifa No total, a Fifa usou US$ 209 milhões de uma receita de US$ 5 bilhões (R$ 19 bilhões) para distribuir parte dos lucros para 416 clubes de 63 países

Os clubes brasileiros ficaram com pouco mais de 1% do dinheiro distribuído pela Fifa por conta do "empréstimo" que os times fizeram de seus jogadores para seleções que disputaram a Copa do Mundo da Rússia. No total, a Fifa usou US$ 209 milhões (cerca de R$ 804 milhões) de uma receita de US$ 5 bilhões (R$ 19 bilhões) para distribuir parte dos lucros para 416 clubes ...