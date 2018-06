Esporte Clube rubro-negro avalia momento do time na Série B

O empate por 0 a 0 com o Vila Nova, sábado, foi um resultado razoável para o Atlético, mas há a necessidade de evolução tática do time na Série B. Sobre o futuro do técnico Claudio Tencati - o time não vence há cinco partidas - Adson Batista disse que “são momentos que temos de avaliar”, apesar de admitir que o resultado contra o Tigre não foi o esperado pelo clube....