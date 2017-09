Clube negocia com 2 atacantes

O prazo para regularizar novos contratados à Série A termina na sexta-feira, com o feriado de amanhã (Independência). Assim mesmo, ainda há negociações no Dragão, no intuito de trazer um atacante. “Está difícil. Tinha negociação adiantada, mas apareceu uma proposta do exterior. Eu tenho outros dois nomes e quero ver se é possível trazer um deles”, disse o diretor de futebol do clube, Adson Batista.

O jogador versátil, que viria de um clube da Série A, já chegou ao clube. Trata-se do volante Ronaldo, de 20 anos, cedido pelo Flamengo. Ronaldo atuou como lateral direito, volante, meia e até atacante no clube carioca. O último jogo dele foi no 0 a 0 com o Atlético, que o jogador defenderá até o fim do ano, pela Copa do Brasil. Há desejo de que permaneça no Dragão no próximo ano.