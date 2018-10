Esporte Clube Jaó goleia Campineira na abertura do Campeonato Goiano Em manhã inspirada da atacante Aline Melo, que marcou quatro gols, Clube Jaó goleia por 8 a 1

O Campeonato Goiano de Futebol Feminino teve início no último domingo (14) com uma goleada. O Clube Jaó, atual campeã da competição estadual, venceu a Campineira por 8 a 1, em duelo realizado no CT Universo. A destaque da partida foi a atacante Aline Melo, que marcou quatro gols. A meia Lorraine Miranda (duas vezes) e a atacante Samara Guimarães (duas vezes) com...