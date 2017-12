Clube investe fora das quatro linhas

Para seguir o projeto do MonteCristo Vôlei a risca e, em 3 anos, conseguir chegar a Superliga A, o Monte Cristo está apostando em uma ferramenta para melhorar o desempenho dos atletas. O time contratou a master coach, Zilene de Paula, que começou a trabalhar na temporada passada. Neste ano, no entanto, a profissional pôde trabalhar desde o início do ano - em 2016, a or...