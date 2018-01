Clube espera outro lateral e ataque passa por definições

Além de Alex Silva, que chega hoje, a diretoria do Goiás negocia a contratação de outro lateral direito. Hélio dos Anjos revelou isso, nesta terça-feira (9), assim como o gestor de futebol, Túlio Lustosa, confirmou a negociação. O lateral pode chegar até o fim da semana - Galhardo e Matheus Ribeiro já foram especulados, mas outros há nomes em pauta.

Rafinha, meia-atacante que será usado pelos lados do campo, segundo Hélio, teve a situação definida, conforme informação de Túlio Lustosa. O jogador dependia da liberação do Atlético (PR) e deve ser apresentado.

Hélio também espera por outro volante. Porém, a prioridade será fechar a contratação de Felipe Garcia, do Nagoya Grampus (Japão). Com liberação travada no clube japonês, Felipe decidiu viajar para desenrolar o caso.

Outra situação que permanece em compasso de espera é a negociação de Carlos Eduardo. Túlio revelou contato de Raí, diretor de futebol do São Paulo, mas sem proposta, segundo o gestor esmeraldino. De acordo com ele, nada evoluiu após sondagem, apesar de que há especulação que o negócio avance.

O zagueiro Bruno Aguiar foi sondado por outros clubes, mas o Goiás não deve liberá-lo.