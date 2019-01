Esporte Cleriston comemora chance na capital

Destaque do Iporá no Campeonato Goiano de 2018, o goleiro Cleriston é uma das apostas do Vila Nova para a temporada de 2019. O jogador foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e tratou sua contratação pelo Tigre como a sua grande chance da carreira. “Sempre joguei em times do interior e sonhava com essa oportunidade em jogar em um time grande, de uma capital....