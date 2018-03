Claudio Tencati valoriza competência do Atlético após vitória sobre o Goiás

Para o técnico Claudio Tencati, o Atlético realizou neste domingo (11), contra o Goiás um dos seus melhores jogos na temporada - o treinador está invicto no Campeonato Goiano. Para o "professor" rubro-negro, a forma como sua equipe soube vencer o rival merece ser exaltada.

“O Goiás tinha uma parte ofensiva muito forte e se nós não tivéssemos anulado, seríamos empurrados para trás. Eles fizeram isso contra o Coritiba, que era para ter tomado dois ou três gols no primeiro tempo. O Atlético foi competente nesse ponto, os jogadores seguiram à risca (as orientações) e quando tomaram a bola souberam jogar, criando e finalizando”, analisou Claudio Tencati.

O treinador atleticano voltou a mencionar que conseguiu recuperar a confiança do elenco do Atlético. “Agregamos todos no trabalho, não isolando ninguém. O Vinicius Tanque não vem sendo utilizado, mas damos moral para ele porque sei que ele será necessário. Estamos procurando trabalhar com todo o elenco. Quando eu cheguei tinha um insegurança por parte deles (atletas), mas, hoje, os méritos são dos jogadores que escutaram a comissão técnica e são merecedores da vitória”, salientou Claudio Tencati.

De acordo com o técnico atleticano, a vitória de 1 a 0 sobre o Goiás foi construída após bate papo no intervalo com o jovem atacante Cristhyan. “É um jogador de técnica, infiltração e velocidade. No primeiro tempo ele foi apagado, mas demos moral no vestiário. O Cristhyan voltou acesso no segundo tempo e na primeira bola enfiada pelo Rômulo ele saiu na cara do gol, que nos rendeu o 1 a 0”, frisou Claudio Tencati, que acredita que faltou tranquilidade para o jogador de 17 anos marcar seu gol no clássico.