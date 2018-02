Claudio Tencati tenta aplicar receita da longevidade no Atlético-GO

No último ano o Atlético teve três técnicos diferentes durante a temporada - Marcelo Cabo, Doriva e João Paulo Sanches - mas se depender de Claudio Tencati, o Dragão não vai passar por uma troca no comando tão cedo. O treinador, de 44 anos, assumiu o Dragão há pouco mais de uma semana. Até o final do ano passado, ele estava no Londrina, time que comandou por 6 anos e 7 ...