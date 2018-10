Uma substituição, na opinião do técnico Cláudio Tencati, foi crucial para a mudança de postura do Atlético durante o empate por 2 a 2 com o Vila Nova. A entrada do meia Vitinho, efetuada pelo treinador, no intervalo da partida mudou o jogo, de acordo com o treinador, que viu o jogador participar das jogadas que originaram os gols atleticanos no clássico.

“Eram necessárias as mudanças. Não deu certo algumas coisas quando iniciamos a partida e fizemos um primeiro tempo ruim. Alguns jogadores mostraram que não conseguiram render o necessário e com o Vitinho demos mais liberdade para os laterais. Funcionou e o grande ajuste foi o Vitinho. Se tornou o coração da equipe, distribuiu a bola e fez o jogo andar”, analisou o comandante.

O meia de 28 anos realizou apenas a 4ª partida dele pelo clube rubro-negro, todas saindo da reserva. O jogador foi o último contratado pela direção atleticana visando a disputa da Série B.

Assim como o técnico Hemerson Maria, o treinador atleticano evitou criar polêmicas sobre a atuação do árbitro Leandro Vuaden. Na opinião de Claudio Tencati, o gaúcho teve atuação segura. “Na parte técnica, disciplinar foi excelente. Eu poderia reclamar do gol nosso gol anulado (Pedro Bambu, no primeiro tempo) que não estava impedido. Não vou criticar a arbitragem, são situação de jogo. O pênalti do Thiago foi, o segundo (a bola) pega na na mão. Ele teve peito para marcar outro pênalti, se fosse um árbitro medroso, talvez não daria”, salientou o comandante do Dragão.

Após o empate com o Vila Nova, o Atlético terá mais um duelo como mandante na Série B. Na próxima sexta-feira (12), o Dragão recebe Sampaio Corrêa, a partir das 20h30.