Esporte Claudio Tencati destaca poder de reação do Atlético, após a goleada na última rodada O Dragão volta a campo na próxima sexta-feira (7), onde enfrenta o Oeste, na Arena Barueri

No confronto direto diante da Ponte Preta, o Atlético levou a melhor e acabou vencendo o time paulista pelo placar de 2 a 0. Além dos três pontos, a vitória serviu para mostrar que a equipe não se abalou com a goleada sofrida para o Londrina, na última rodada. Tencati fez questão de destacar o poder de reação do grupo. "Vínhamos de uma derrota que ficamos engasg...