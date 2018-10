Esporte Claudio Tencati cobra foco de jogadores atleticanos e minimiza assunto arbitragem Leandro Vuaden, árbitro de 43 anos, vai apitar o clássico goiano neste sábado, com os assistentes

O técnico Claudio Tencati cobrou bom comportamento dos jogadores do Atlético com a arbitragem visando a próxima partida do clube na Série B, o clássico contra o Vila Nova, neste sábado (6), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 16h30. A preocupação do treinador é de que seus atletas se envolvam em confusões durante a partida e que erros possam ocorrer no duelo. “Pr...