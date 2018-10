Esporte Claudinei Oliveira deixa o Paraná e acerta com a Chapecoense Pela equipe paranaense, o treinador teve aproveitamento de 9% e estava na lanterna do Campeonato Brasileiro

Claudinei Oliveira é o novo técnico da Chapecoense. Depois de confirmar a saída de Guto Ferreira, o clube de Santa Catarina agiu rápido nos bastidores e foi até Curitiba para tirar o treinador do Paraná, que brigava contra a lanterna do Campeonato Brasileiro. Agora, em Chapecó, ele vai encontrar um cenário parecido, também na zona de rebaixamento, mas com um quadro u...