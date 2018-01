Classificatório é início de trabalho de técnico croata

As Eliminatórias das Américas marcam o início do trabalho do croata Aleksandar Petrovic à frente do Brasil. O treinador assumiu a equipe em outubro do ano passado e firmou acordo para comandar a seleção no ciclo olímpico até 2020. O classificatório é uma novidade e interfere na classificação das seleções para a Olimpíada. Nas Américas, 16 equipes vão lutar por sete vaga...