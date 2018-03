Clássicos entre Goiás e Vila Nova deverão ter apenas torcida do time mandante, determina Justiça

Todos os clássicos entre Goiás e Vila Nova, em quaisquer competições, deverão contar apenas com a presença da torcida da equipe mandante. A determinação foi dada durante reunião realizada nesta sexta-feira (2) na sede do Ministério Público goiano (MP-GO).

O encontro teve a participação de representantes dos dois clubes, da Federação Goiana de Futebol (FGF), da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), do Estádio Serra Dourada, da coordenação do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) e da promotoria do MP-GO.

A reunião desta sexta foi realizada após definição em audiência de conciliação na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, para o debate e a articulação de uma proposta de retorno das partidas envolvendo as equipes com a presença das duas torcidas.

De acordo com o Ministério Público, a medida foi tomada baseada em questões de segurança e ficará em vigência até que haja a implementação de métodos "comprovadamente eficazes" que permitam a convivência das torcidas em um ambiente seguro.

Reforma

No encontro, foi discutido ainda que, em razão da existência de um projeto de modernização do Serra Dourada, é "inviável fazer uma reforma pontual, sob pena de se tratar de um gasto que, em pouco tempo, não trará os resultados devidos".