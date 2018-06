Esporte Clássico no Olímpico coloca metas distintas em campo Atlético busca fortalecer campanha diante do desesperado Goiás. Jogo tem torcida única

A vitória, não poderia deixar de ser, é o objetivo no clássico deste sábado (1º), às 16h30, entre Atlético e Goiás, no Estádio Olímpico, onde os dois times se enfrentam pela primeira vez desde a reinauguração do local, em 2016. O desejo de vencer, comum aos clubes rivais, tem significados diferentes para ambos, que têm protagonizado rivalidade local desde 2006. O clássic...