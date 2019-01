Esporte Clássico entre Goiás e Vila Nova será realizado no estádio da Serrinha A partida, que será válida pela 3ª rodada do Goianão, irá ocorrer no próximo domingo (27)

A Federação Goiana de Futebol confirmou nesta segunda-feira (21) que o clássico entre Goiás e Vila Nova, válido pela 3ª rodada do Goianão, será realizado no estádio da Serrinha. Inicialmente, a partida estava marcada para o Serra Dourada, porém com um acordo entre os clubes e com a autorização da Polícia Militar e do Ministério Público, o jogo será realizado na praça e...