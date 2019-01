Esporte Clássico entre Goiás e Vila Nova deve ser transferido para a Serrinha Diretorias rivais entraram em um consenso sobre os duelos da primeira fase. Esmeraldino vai pedir mudança de jogo da semana que vem para o seu estádio

Em um almoço realizado na tarde desta sexta-feira (18) entre os dirigentes dos quatro clubes da capital, Goiás e Vila Nova entraram em um acordo sobre os dois clássicos entre eles a serem realizados na primeira fase do Campeonato Goiano. Os confrontos devem ocorrer nos estádios particulares de cada equipe, e não mais no Serra Dourada, com torcida única do clube mandante. O primei...