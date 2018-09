Esporte Clássico em Brasília é duelo entre equipes pressionadas

Um clássico carioca longe do Rio e longe do ideal para os dois clubes. Assim pode ser resumido o confronto entre Vasco e Flamengo, neste sábado (15), no Mané Garrincha. A partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro colocará frente a frente duas equipes pressionadas pela necessidade de vitória, ainda que por razões diferentes.Quarto colocado no campeonato, o Flamengo...