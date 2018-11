Esporte Clássico carioca reúne metas opostas no Brasileiro Botafogo e Flamengo jogam por ascensão na classificação e chance de título, pela ordem

Botafogo e Flamengo disputarão, a partir das 19 horas de hoje, no Estádio do Engenhão, no Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último clássico entre os clubes no ano, em um momento decisivo para os dois clubes nesta temporada. Os flamenguistas buscam continuar na briga pelo título, enquanto que os botafoguenses desejam se afastar da zona de rebaixamento....