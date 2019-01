Esporte City encerra invencibilidade do Liverpool e diminui distância para 4 pontos Agüero e Sané marcaram para o time de Manchester, já Firmino descontou para os visitantes

A briga pelo título do Campeonato Inglês está aberta. Nesta quinta-feira (3), em um duelo de alto nível, o Manchester City aproveitou o fator casa e derrotou o Liverpool por 2 a 1, pela 21ª rodada, encerrando a invencibilidade do adversário, além de ter diminuído a desvantagem na classificação. O Liverpool continua na liderança do Inglês, mas parou nos 54 pontos c...