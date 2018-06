Esporte Cissé reconhece superioridade do Japão, mas se diz irritado com empate de Senegal Treinador mostrou indignação pela incapacidade de seus jogadores segurarem o placar por duas vezes

O empate por 2 a 2 da seleção de Senegal com o Japão neste domingo, em Ecaterimburgo, gerou insatisfação e irritação no técnico Aliou Cissé. O treinador senegalês admitiu que os japoneses foram superiores, disse que não ficou satisfeito com o desempenho da equipe e mostrou indignação pela incapacidade de seus jogadores segurarem o placar por duas vezes. "É claro q...