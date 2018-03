Circuito Mulher terá aquecimento e entrega de kits no sábado

O Circuito Mulher Unimed será disputado no domingo, com largada às 7h30. Porém, no sábado haverá um aquecimento para as mulheres que irão participar da corridam que chega à sua 10ª edição. A partir das 9h30 haverá com uma corrida com percurso de 2 quilômetros saindo e chegando no Kingdom Park Residence, no setor Nova Suíça, com café da manhã para as participantes.

Também no sábado, haverá a entrega de kits para as inscritas, das 10h às 18 horas na loja Espaço Laser do Shopping Bougainville - que também abrigará a largada e chegada da corrida no domingo.

A prova contará com pontos de água pré-definidos, que serão servidas pelos tradicionais modelos a caráter e toda a segurança com batedores e sinalização exclusivos para a corrida. Além de toda a estrutura com as tendas de apoiadores e patrocinadores e outras ações, estarão disponíveis em uma arena para as atletas inscritas.

Circuito Mulher Unimed 2018

Domingo (11/3)

Horário da Largada: 7h30

Local da Largada: Shopping Bougainville

Entrega de kits: Sábado (10/3) - das 10h às 18h - loja Espaço Laser - Shopping Bougainville

Evento de aquecimento: Sábado (10/3) - às 9h30 - Kingdom Park Residence (Rua C-248 - Quadra 576 - Lote 18-22 - St. Nova Suica)

Realização: O Popular

Patrocinio: Unimed Goiânia, Shopping Bougainville

Apoio: CDI, Espaço Laser, FM Sports, Cifarma e Kingdom

Organização: Hanker

Programação do domingo

7h – Recepção das atletas com Matheus Ribeiro e DJ Karol Figueredo

7h15 – Alongamento

7h30 – Largada

7h50 – Apresentação da Dj Karol Figueredo

8h15 – Resultado do sorteio do ensaio fotográfico da Miriam Olímpia

8h20 – Aulão de ritmos com a professora Patrícia Silva

8h40 - Apresentação da Dj Karol Figueredo

9h – Premiação das categorias

10h – Encerramento do evento