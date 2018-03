Circuito Mulher tem vencedoras inéditas

A 10ª edição do Circuito Mulher Unimed foi encerrada com vencedoras inéditas. A corrida, exclusiva para mulheres, foi disputada na manhã neste domingo, com dois percursos: 5 km e 10 km. Na distância mais curta, Fernanda Carvalho cruzou a linha de chegada em 1º, enquanto Elen Caetano de Lima venceu a prova mais longa.

Ambas já são corredoras experientes no Circuito Mulher, mas sentiram pela primeira vez o gosto do lugar mais alto do pódio. Elas conseguiram superar adversárias competitivas e se beneficiaram do clima ameno. Com o tempo nublado, sem chuva e temperatura em torno de 22 ºC, Fernanda e Elen se destacaram.

Na chegada, ambas adotaram praticamente o mesmo discurso. "Estou muito feliz", disse Fernanda, de 35 anos. Aliás, não foi só a fala que coincidiu por parte das vencedoras dos dois percursos do Circuito Mulher. Elas atuam como personal trainer e têm nas corridas de rua uma forma de complementar a preparação para outros desafios. Fernanda também é triatleta e Elen disputa provas de ultramaratona.

Além da corrida, o Circuito Mulher Unimed contou com muita animação das cerca de mil inscritas. A chuva que ameaçou cair durante a prova cessou pouco antes da largada e o clima ameno ajudou. Depois de cruzarem a linha de chegada, as competidoras puderam relaxar como sessões de massagem e aula de dança e outras atividades na arena montada em frente ao Shopping Bougainville, onde ocorreu foi o ponto de largada e chegada do Circuito Mulher.