Circuito Mulher: Reta final exige cuidados para dia da prova ser só de festa

A 10 dias do Circuito Mulher Unimed, as atletas estão em fase final de preparação e os cuidados precisam ser redobrados para que a corrida seja uma grande festa. Neste ano, o percurso é diferente em relação ao ano passado, com mais subidas, o que exige preparação.

“Acredito que a parte mais fácil será o começo, em que as atletas terão uma descida. Mas, a partir do quilômetro 4, a prova começa a ficar mais apertada, pois começam as subidas”, explica o diretor técnico da prova, Pedro Paulo Martins.

Além de conhecer bem o percurso, as atletas precisam estar bem fisicamente. O personal trainer Renan Pimenta ressalta que é um momento de manter o preparo físico para evitar lesões. “Esses próximos dias são de polimento, ou seja, os atletas abaixam a carga de treinos e focam nos alongamentos”, disse.

As corredoras também têm de se preocupar com a alimentação, fundamental para o bom desempenho na prova. “Antes dos treinos, elas precisam comer carboidratos de alto valor glicêmico, como a batata doce. Após o treino, é bom comer frutas e se hidratar bem”, disse a nutricionista Nany Sado.

A profissional ainda deu uma dica para o dia da prova. “Na noite anterior, pode comer bastante carboidratos para repor os índices glicêmicos. No café da manhã, não é bom consumir produtos lácteos, como leite, para evitar o refluxo. O ideal é comer principalmente frutas até uma hora antes da prova.”

Caminhando para o seu terceiro ano de prova, a médica Renata Yamamoto ressaltou os principais benefícios da corrida. “O hábito de fazer exercício físico é uma das melhores coisas para a saúde, pois, além de melhorar a parte cardiovascular, também funciona como antidepressivo, libera hormônios do prazer, que fazem com que a pessoa se sinta feliz”, disse.

Renata sempre gostou de praticar atividades físicas, mas corre de forma constante há dois anos, desde que entrou em um grupo de corrida. “Corria sozinha até que uma amiga me levou para um grupo. Recebi orientações e comecei a me empolgar com a corrida”, afirmou.

Com experiência na prova, Renata vai adotar estratégia que é dada por Renan Pimenta: acelerar aos poucos. “Muitas pessoas já saem loucas no começo e, depois, começam a sentir. Minha estratégia é ir aquecendo nos primeiros quilômetros e, depois, começar meu ritmo de corrida”, explicou Renata.