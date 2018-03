Circuito Mulher reúne histórias na pista

Maria Teresa, Esmeralda, Fernanda, Thyessa e Renata. Todas elas estarão juntas neste domingo (11), às 7h30, em frente ao Shopping Bougainville, para a largada do 10º Circuito Mulher Unimed. A prova, exclusiva para elas, é um diferencial entre as corridas de rua. A afirmação é unânime entre as personagens mostradas pelo POPULAR nas últimas semanas. Agora, chegou a hora da ação, de ir à rua para cumprir a distância proposta - há dois percursos de 5 e 10 quilômetros.

A vendedora Camila Santiago, de 35 anos, estará entre as participantes do Circuito Mulher. Corredora experiente, ela superou a obesidade com a ajuda da atividade física e fez questão de expor os resultados. Desde 2008, o blog Corre Camila mostra a briga dela contra a balança e vai além das vitórias. Camila escreve sobre suas angústias, frustrações e armadilhas do dia a dia.

“A corrida é onde busco minha superação. Levantar às 5 horas da manhã para treinar não é brincadeira. Tem dias que levanto chorando, mas quando eu começo a correr, a coisa muda. Penso: ‘ainda bem que eu vim’”, revela Camila, que chegou a pesar 98 quilos, emagreceu a 70 e hoje está com 75 quilos. Além do blog, Camila avançou com as tecnologias e se lançou nas redes sociais.

Instagram, Facebook, Snapchat... “Estou em todas as redes”, avisa a corredora, que tem o celular como companheiro indispensável na hora da corrida. “Não há como deixá-lo. Uso uma bermuda com um bolso. Hoje, os posts que tinham de esperar até o dia seguinte são quase que instantâneos”, comemora Camila, que soma quase 20 mil seguidoras no Instagram.

Será a terceira participação de Camila no Circuito Mulher. Ela destaca que a prova estimula as corredoras. “Quando tem homem no meio, algumas mulheres, sobretudo as que estão com idade mais avançada, ficam com vergonha, intimidadas e mais propensas a desistir. É o que eu sinto”, comentou.

A prova terá batedores e sinalização, além de estrutura com tendas de apoiadores e patrocinadores e outras ações, que estarão disponíveis em uma arena para as atletas inscritas.

O Circuito Mulher conta com pontos de água pré-definidos - são 9 estações para o percurso de 10 km e 4 no circuito mais curto, de 5 km. Além de troféus para as três primeiras colocadas de cada distância, serão entregues medalhas para cada competidora que cruzar a linha de chegada.