Esporte Cielo lidera eliminatórias dos 50m livre no José Finkel O medalhista olímpico fechou a semifinal com o tem de 21s08

Após vencer a final dos 100 metros livre no Troféu José Finkel, no último domingo, Cesar Cielo começou bem a disputa dos 50m livre no evento, realizado no Pinheiros, em São Paulo, em piscina curta (25 metros). Nesta terça-feira (28), ele liderou as eliminatórias com a marca de 21s08. O tempo registrado por Cielo, inclusive, é melhor do que os 21s29 estipulados pela Confed...