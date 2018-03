Chute no preconceito: primeiro time gay de Goiânia busca combate à homofobia

Equipe é criada com objetivo de inclusão no esporte mais popular do País. Presidente faz planos de ter time feminino e de outras modalidades

Sebastião Nogueira / O Popular

Em campo soçaite no Parque Amazônia, 14 jogadores do Barbies FC, que tem 27 atletas, se reúnem para treinar e jogar. Jostter Marinho, à frente, é o presidente do time gay de Goiânia