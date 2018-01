Chiquinho quer ter sequência no time do Atlético

Logo em sua estreia, o atacante Chiquinho, de 22 anos, mostrou seu cartão de visita e marcou o gol de empate do Atlético contra o Itumbiara. O jogador chegou ao clube no final do ano passado vindo do Atlético/ES e foi um dos destaques da equipe e aqui no rubro-negro o jogador quer repetir o bom desempenho do time potiguar.

"Eu pude ter essa oportunidade de jogar no Atlético, que é um time grande no Brasil e estou aproveitando essa chance. Estava no Atlético Itapemirim fiz um grande campanha e conquistei meu primeiro título profissional e espero continuar fazendo um bom trabalho aqui", frisou o atacante.

Contra o Itumbiara, Chiquinho entrou aos 14 minutos do 2º tempo e pode fazer o gol após jogada de Roger aos 28 minutos e ele espera poder ganhar a confiança de João Paulo Sanches para ter mais oportunidades durante competição. "Com certeza eu coloquei uma dúvida na cabeça dele", frisou o jogador.

Na partida dessa quarta-feira (17), o rubro-negro perdeu muitas chances de gol, mas Chiquinho acredita que o time ainda irá evoluir muito durante o Goianão. "Acredito que precisamos melhorar no último passe, fizemos uma pressão e da para tirar isso de positivo para o próximo jogo", completou Chiquinho.