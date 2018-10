Esporte Chelsea sua, mas bate time húngaro e lidera grupo na Liga Europa Pelo placar mínimo, com gol do espanhol Morata, Blues triunfaram na competição europeia em jogo realizado em Londres

Embalado pelo ótimo início de temporada, o Chelsea esteve longe de seus melhores dias nesta quinta-feira, mas venceu pela segunda vez na Liga Europa. No Stamford Bridge, o time londrino encarou o pequeno Vidi da Hungria, suou, mas levou a melhor por 1 a 0 e se isolou na liderança do Grupo L. O resultado levou o Chelsea a seis pontos, com três de vantagem para o PAOK...