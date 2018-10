Esporte Chelsea sofre virada do Manchester United, mas busca empate nos acréscimos

O Chelsea passou perto de sofrer sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Inglês, mas buscou o empate por 2 a 2 contra o Manchester United, na manhã deste sábado (horário de Brasília), em Londres, na Inglaterra. Depois de abrir o placar e sofrer a virada, o gol da igualdade saiu apenas aos 50 minutos do segundo tempo. O Chelsea aproveitou o apoio da to...