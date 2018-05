Esporte Chelsea bate Manchester United e salva temporada com título da Copa da Inglaterra Hazard, de pênalti, foi o autor do gol do título do Blues

Com um gol de pênalti de Hazard, o Chelsea venceu o Manchester United por 1 a 0 neste sábado, no estádio de Wembley, em Londres, e faturou o título da Copa da Inglaterra. A conquista pode ser encarada como a salvação da temporada irregular do clube. O time do técnico Antonio Conte, que não deve permanecer no comando da equipe, encerra a temporada com o título qu...