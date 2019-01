Esporte Chelsea anuncia contratação do argentino Higuaín por empréstimo Higuaín tem os direitos ligados à Juventus, mas estava cedido ao Milan. O jogador de 31 anos assinou contrato até o final da temporada 2018/19

Depois de uma negociação que se prolongou pelas últimas semanas, o Chelsea finalmente anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Gonzalo Higuaín. O argentino de 31 anos assinou contrato de empréstimo válido até o fim da temporada, após um período de baixa no Milan. Higuaín tem os direitos ligados à Juventus, mas estava cedido ao Milan. No clube rubro-negro...